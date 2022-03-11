數位發展部將掛牌 TiEA盼重視網路軟體數位產業

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）今天舉行第4屆會員大會與理監事改選，新任理事長、91APP-KY董事長何英圻表示，希望數位發展部今年掛牌後，能將網路軟體數位產業納入國家級關鍵戰略產業。

台灣匯聚最多數位產業業者的協會組織TiEA新一屆理監事涵蓋國際網路公司、台灣電子商務公司、數位相關業務公司等，並加入區塊鏈、軟體即服務（SaaS）、人工智慧（AI）等新領域代表。

何英圻提到，過去TiEA持續向政府溝通，網路軟體數位產業是形成台灣新經濟的重要力量，台灣有許多優秀具軟實力的公司，都希望獲得國家支持，從台灣打世界盃，希望台灣也能跟上全球數位產業變遷的趨勢。

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主掌國家數位發展政策的數位發展部今年即將掛牌，何英圻表示，希望數位發展部能重視台灣數位新創與相關業者的潛力與能量，並將網路軟體數位產業，納入國家級關鍵戰略產業，讓台灣成為領先世界的數位經濟強國。

展望未來，何英圻期望TiEA成為台灣最大數位產業發展的引擎，除了持續為產業發聲，更將促進網路世代融合與知識交流，推動多場主題性活動，讓所有TiEA會員及更多需要數位轉型與積極投入數位發展的業者共同參與。（編輯：林興盟）1110311