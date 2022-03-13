俄烏戰事延燒 鴻海內部報告曝光評估3情境

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）俄烏戰事延燒，鴻海內部分析報告評估戰事演變，可能出現扶植親俄新政權等3情境；戰事延續將衝擊全球股、匯、債市及實體經濟，原物料和油價大漲，建議在美元、備料、客戶、貨源、成本等面向審慎因應。

對此，鴻海集團今天傍晚說明，這份報告是鴻海研究人員針對國際情勢，在資料收集與外界分析單位交換意見過程所初步彙整的分析；外界若關心事件發展，仍應參考各方資料及事件進展狀況，自行研判。

法人圈近日流傳一份鴻海財務總處和風險管理處針對俄烏戰爭衝擊影響的建議報告，名稱為「烏俄戰爭及其制裁之連鎖衝擊結構性分析及建議」，提出時間為3月9日。

報告內容分為戰爭推演、連鎖反應、市場表現、債務違約、建議等章節。首先在戰爭推演部分，報告評估3種情境，一是俄羅斯有70%的可能性在烏克蘭推動親俄新政府，在此情境下，歐美可能在4月與俄羅斯展開談判；二是烏克蘭將長期抗爭的可能性、約25%；三是研判歐美參戰的可能性、僅5%。

觀察俄烏戰事連鎖反應，報告預期，最極端惡劣情況是對全球經濟造成高通脹、高利率、美元大漲、實體經濟衰退等衝擊；若俄烏戰事延續，全球原物料有斷鏈風險、能源危機和糧食缺乏等負面影響加重，金融市場包括股市、債市、匯市，恐出現崩盤、混亂、違約交易等狀況。

在金融市場表現，報告引述數據指出，俄烏戰事對東歐地緣國及德法等股市衝擊最大。至於原物料價格，俄烏戰況未明朗前，原物料價格普遍上漲；油價已接近歷史高點，加大市場恐慌情緒。

觀察債務違約狀況，報告引述數據預期，俄羅斯5年期主權信用違約交換（CDS）不會違約的可能性約70%。儘管歐美各國加大對俄羅斯制裁，報告引述數據指出，俄羅斯抵禦制裁能力提升，實質違約可能性低，但不排除俄羅斯可能技術性違約。

報告建議鴻海集團，針對俄烏戰爭結果3種情境，在財務面應積極調節美元部位；事業單位須關注適時調節美元部位、備料狀況、客戶需求、穩定貨源、控制成本等；投資單位則應審慎布局。

法人指出，鴻海這份內部報告並非最終版，是與外部溝通的參考資料，應會隨著俄烏戰事演變調整分析內容，內部的正式報告應更完整。

法人分析，這份報告代表鴻海內部團隊已針對俄烏戰況對全球經濟影響，進行沙盤推演，且擬定多套因應劇本，並涵蓋俄烏局勢對原物料、能源、股市、債市、匯市的預測，有一定的參考性。（編輯：林克倫）11103013