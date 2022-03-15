世芯-KY緯穎跌破1000元大關 台股剩8千金

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（中央社記者張建中新竹15日電）股王矽力-KY今天股價持續重挫跌停至新台幣2770元，創近10個月新低，高價股也紛紛走跌，世芯-KY與緯穎股價跌破1000元大關，台股剩「8千金」

矽力-KY去年第4季受晶圓代工漲價影響，毛利率滑落至54.04%，較第3季下滑2.21個百分點，歸屬母公司淨利13.81億元，季減24.85%，毛利率與獲利表現不如市場預期。

此外，總體經濟有變數，且競爭對手德儀（TI）將擴充12吋晶圓產能，外資對矽力-KY營運前景看法分歧，衝擊矽力-KY股價連2個交易日重挫跌停，共大跌645元，滑落至2770元。

股后信驊股價同步走弱，今天盤中一度達2560元，下跌125元，跌幅4.65%。高價IC設計廠祥碩、力旺及譜瑞-KY股價也都一度重挫逾100元。

世芯-KY及緯穎股價同步跌破1000元大關，其中，世芯-KY股價一度跌停，達972元。台股僅剩「8千金」，有矽力-KY、信驊、大立光、祥碩、譜瑞-KY、力旺、旭隼及AES-KY。（編輯：郭無患）1110315