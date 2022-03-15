更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300

世芯-KY緯穎跌破1000元大關 台股剩8千金

2022/3/15 10:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）股王矽力-KY今天股價持續重挫跌停至新台幣2770元，創近10個月新低，高價股也紛紛走跌，世芯-KY與緯穎股價跌破1000元大關，台股剩「8千金」

矽力-KY去年第4季受晶圓代工漲價影響，毛利率滑落至54.04%，較第3季下滑2.21個百分點，歸屬母公司淨利13.81億元，季減24.85%，毛利率與獲利表現不如市場預期。

此外，總體經濟有變數，且競爭對手德儀（TI）將擴充12吋晶圓產能，外資對矽力-KY營運前景看法分歧，衝擊矽力-KY股價連2個交易日重挫跌停，共大跌645元，滑落至2770元。

股后信驊股價同步走弱，今天盤中一度達2560元，下跌125元，跌幅4.65%。高價IC設計廠祥碩、力旺及譜瑞-KY股價也都一度重挫逾100元。

世芯-KY及緯穎股價同步跌破1000元大關，其中，世芯-KY股價一度跌停，達972元。台股僅剩「8千金」，有矽力-KY、信驊、大立光、祥碩、譜瑞-KY、力旺、旭隼及AES-KY。（編輯：郭無患）1110315

延伸閱讀
台股飆出13千金 矽力信驊逼宮、大立光讓出股王
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀