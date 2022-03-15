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海運市場前景樂觀 長榮謝惠全：做夢也會笑

2022/3/15 16:49
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（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮海運總經理謝惠全今天指出，客戶預期今年艙位不足，願用高價鎖住艙位，市場前景一片樂觀。他笑說公司業績好不好，看經理人睡眠品質就知道，他不只睡得好，「做夢也會笑」。

謝惠全今天在法人說明會中表示，去年是「營收節節升，獲利季季揚」，長榮2021年稅後盈餘達新台幣2390億元，年增880.98%，每股盈餘（EPS）45.57元，每股淨值躍升至61.76元。

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展望今年景氣，謝惠全指出，海運仍是艙位供給不夠，需求大於供給，塞港持續，班輪準點率低，壓抑正常運能供給；加上美西碼頭工會合約談判預期不會順利進行、俄烏戰爭不會久拖等因素下，「運價欲小不容易」，樂觀看待海運市場前景。

謝惠全進一步指出，因為市場有效運力仍受疫情、港口壅塞等影響，客戶預期今年艙位供給仍不足，願意用高價鎖住艙位。長榮今年美國線及歐洲線長約運價較去年翻倍上漲，美國線長約貨量比重在60%至70%左右，歐洲線約30%，且客戶都願意簽約。（編輯：張良知）1110315

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