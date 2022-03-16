國家標準實驗室擴建量測系統 提升產業競爭力

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（中央社記者梁珮綺台北16日電）經濟部今天表示，國家度量衡標準實驗室新擴建8套標準系統，提升校正服務品質，可協助國內智慧機械、半導體、生醫、航太等產業提升競爭力，已提供產業相關服務。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿指出，為與國際接軌，設有國家度量衡標準實驗室，近期完成9套系統擴建，包括「直流電阻量測系統」、「直流高電阻量測系統」、「輻射溫度計量測系統」、「熱電偶溫度計量測系統」、「白金電阻溫度計定點量測系統」、「角度塊規校正系統」、「標準麥克風互換校正系統」、「同位素比例量測系統」等。

標準局表示，8套系統擴建後，大大提升校正服務品質，可滿足國內產業對標準電阻器、多功能電表／校正器、十進電阻器、輻射溫度計（定點／比較）、熱電偶溫度計（定點）、白金電阻溫度計（定點）、環形編碼器、電容式麥克風、矽同位素比例等各類精密量測儀器的校正服務需求。

標準局進一步表示，擴建的8套系統可協助國內智慧機械、半導體、生醫、航太等產業提升競爭力，並已對國內產業提供相關服務。

舉例來說，輻射溫度計量測系統可滿足高溫量測需求，如鋼鐵、航太業；角度塊規校正系統則提供智慧機械廠商環型編碼器校正服務，省下送儀器到海外校正的成本。

標準局指出，準確的量測是產業提升產品品質、創造競爭優勢的基礎，若國內實驗室出具的量測校正報告能被國際接受，有助國內產業節省儀器在海外送校正所耗費的龐大時間、人力及時間成本。

根據標準局資料，目前國家度量衡標準實驗室共有17個領域、134套最高標準量測系統，可提供國內產業最準確的校正服務、接軌國際，支撐國內產業檢測的需求。

此外，台灣已簽署國際度量衡委員會相互認可協議（CIPM MRA），確保台灣的量測標準符合國際規格。（編輯：張均懋）1110316