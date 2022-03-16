茂矽強攻車用市場 今年出貨比重挑戰25%

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（中央社記者張建中新竹16日電）晶圓代工廠茂矽積極搶攻車用市場，2021年車用產品出貨比重20%，今年出貨比重將挑戰25%。

茂矽下午舉行法人說明會，董事長唐亦仙與副總經理鄧志達一同出席。唐亦仙表示，受惠全球晶片短缺，茂矽去年業績同步成長，營收新台幣19.52億元，年增5.7%，歸屬母公司淨利2.45億元，年增11.4%，每股純益1.58元。

鄧志達說，去年前面幾個月接單滿載，但遇到缺水問題，使得單月營收落在1.3億元水準，之後隨著缺水問題解除，工廠全力運轉，單月營收攀高至1.7億元。

鄧志達表示，半導體產業往年會有年終盤點作業，年底拉貨會放緩，不過去年第4季需求淡季不淡，11月營收還拉高逼近1.8億元，12月營收仍維持1.74億元水準。茂矽目前產能還在滿載，是歷年比較罕見現象。

針對各產品進展，鄧志達說，2020年絕緣閘雙極電晶體（IGBT）出貨開始有點放量表現，2021年有比較大突破，年增14.5倍，月產約2000片，逐漸進入收割階段，以電焊機及縫紉機應用市場為主。

鄧志達表示，車用產品2020年小量生產，2021年單月產出達1萬片規模，以雨刷、車燈及座椅三向調整馬達等比較沒有安全顧慮的領域為主。

鄧志達說，今年上半年接單無虞，積極搶攻車用市場是茂矽今年營運重點，2021年車用產品出貨比重約20%，2022年將持續成長，以挑戰25%為目標。（編輯：楊凱翔）1110316