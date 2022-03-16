華碩配息42元 看好今年商用成長整體獲利率逾6%

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（中央社記者吳家豪台北16日電）電腦品牌廠華碩今天召開法人說明會，公布2021年度每股盈餘達新台幣60元，大賺近6個股本，預計配發現金股利每股42元。華碩看好今年商用產品會高速成長，整體獲利率將維持在6%以上。

華碩共同執行長許先越說，今年個人電腦（PC）市場預估年減個位數百分比，華碩仍保持審慎樂觀看法。過去華碩在消費市場占比較高，在商用市場占比較低，這兩年不斷加大投資，包括Chromebook、中小企業、大型企業等領域。

許先越說，雖然華碩商用產品前幾年基期較低，但成長幅度不錯，預期2022年商用產品會高速成長。消費市場在電競、創作者等高成長領域的產品和創新，也都得到市場非常好的迴響。

華碩共同執行長胡書賓表示，觀察今年PC產業景氣，近期受到地緣政治風險干擾，還有通膨對消費力帶來的負面影響。但疫情加速推動數位生活型態，帶來的是正向的結構性改變，預期今年PC產業相較去年波動幅度約個位數百分比。

胡書彬強調，華碩過去幾年採取金三角品牌策略和分眾策略，在商用、電競、創作者領域是正確方向，2022年會深化執行相關策略，提高價值含量。

華碩去年第4季品牌營收新台幣1418.29億元，季增9%，年增25%，創單季歷史新高；營業利益123.26億元，季增14%，年增50%；稅後淨利120.58億元，季增6%，年增22%；每股盈餘（EPS）16.2元。

累計2021年度，華碩品牌營收達5004.01億元，年增31%；營業利益482.15億元，年增90%；稅後淨利445.5億元，年增68%；每股盈餘60元。

華碩財務長吳長榮表指出，由於缺料及物流延遲，導致原料及庫存天數有一定的增加。華碩針對今年第1季和第2季設定積極的營收成長目標，目前準備的原料和庫存，預期在接下來2個季度會創造良好的銷售成果，達到存貨去化。

吳長榮說，華碩注意到俄烏戰爭事件可能對需求和總體經濟產生影響，俄羅斯占全球GDP（國內生產毛額）約2%，占全球PC市場比重約2%，華碩已將相關因素納入考量。

整體而言，吳長榮表示，華碩看好2022年營收可顯著超越市場平均，預期今年第1季淡季PC和零組件產品營收都將季減低個位數百分比，但PC營收將年增40%；零組件產品營收因為去年有數位貨幣效應、墊高比較基期，推估第1季營收將與去年同期持平。（編輯：楊凱翔）1110316