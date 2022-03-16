未來純網保推創新商品 傳統保險業者跟進仍須審查

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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會今天召開純網保公聽會，會中也揭露對純網保的保護機制，若純網保推出創新型商品取得金管會核准販售，其他傳統業者想跟進推出相同商品，原則上仍須送金管會審查，不會開放採備查辦理。

金管會去年底拍板開放純網路保險公司的政策方向，今年3月初召開專家學者諮詢會議後，今天再進一步召開純網保公聽會，蒐集業界意見。金管會主委黃天牧親自主持公聽會，金融業公會、金控、產壽險、保經代、銀行等超過百名業者與會。

在申請面上，金管會對純網保的金融機構發起人並未限制國外金融機構或保險公司不得申請，不過必須符合經濟部投審會外資相關規定；另考量保險法136條規定，除非業者為單一股東，否則純網保仍須按規定辦理公開發行。

商品面上，現行網路投保和純網保的差異，主要在於純網路壽險將以保障型商品為主、純網路產險以創新型商品為主。

未來純網保銷售保障型商品，必須不含生存及滿期給付設計，對保險年期則未設限，例如長照險若不含滿期金設計，純網保仍可銷售。另若純網保推出的創新型商品取得金管會核准販售，其他傳統業者想跟進推出相同商品，原則上仍須送金管會審查，不會開放採備查辦理。

有業者關切，純網保商品是否可以開放法人投保，金管會回應，對此並未設限，不過純網保必須針對法人身分認證做好規範和風險管理。

就業務面而言，業者關心純網保客服人員是否須具備招攬人員資格，金管會表示不需要，因客服人員並非進行招攬，主要是提供服務性質，即客服人員可以解說，但不能招攬保單。

金管會保險局長施瓊華表示，純網保申設確定規範、申設的文件書表都會在今年8月前公布，預計最快8月可受理業者申請。（編輯：林興盟）1110316