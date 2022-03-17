台開召開董事會 確認由邱于芸掌舵

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（中央社記者賴言曦台北17日電）台開公司今天指出，董事長邱于芸已成功說服最大股東鴻生投資公司改派3名法人董事，並於今天召開董事會，「台開公司現應確由邱于芸董事長掌舵」。

台灣土地開發公司經營權之爭備受市場關注，邱于芸3月1曾發新聞稿表示，台開召開臨時董事會確認邱于芸的董事長職權，同時解任副董事長兼發言人吳子嘉職務；不過遭吳子嘉提告並質疑召集程序適法性。外界認為，台開董事長改選是否有效，關鍵就是董事會召集程序及議案設定是否合法。

台開今天發布新聞稿表示，兼任總經理的邱于芸已成功說服台開最大股東鴻生投資改派法人董事，並合法向台開遞交書面及召開董事會，「台開公司現應確由邱于芸董事長掌舵」。

台開法律顧問說明，因公司面臨董事長出缺的緊急情勢，參酌經濟部103年11月18日經商字第10302136340號函釋意旨，適用公司法第208條第3項規定，及依公開發行公司董事會議事辦法第3條第2項及第10條第3項規定，由全體董事及1名獨立董事，共同推舉獨董邱鏡淳召集董事會；邱于芸獲出席董事及獨董全體支持，當選為台開董事長。

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台開強調，鴻生投資公司改派法人代表後，吳子嘉已非台開董事，公司已遵循上述法令解釋召集董事會，透過合法程序讓爭議落幕，後續將致力回歸公司治理，解決公司與銀行團的債務協商、公司對外合約、台開公司子公司與孫公司的經營。

邱于芸表示，台開經過這段期間的紛擾，造成社會大眾、股民與員工的困擾，對此深感歉意。在董事會重新改組後，會積極面對及解決這段期間的債務與員工薪資等問題，重整公司經理人團隊，將台開治理導入正軌。（編輯：張良知）1110317