台股小漲外資賣超逾17億 提款面板、航運股

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（中央社記者江明晏台北18日電）台股今天尾盤翻紅，收在17456.52點，本週指數上漲191點，外資今天賣超17.66億元，賣超標的聚焦金融、航運、面板股等，華邦電則位居外資買超首位。

台灣央行閃電式升息1碼，台股今天盤中跌勢擴大，終場在鴻海等個股拉尾盤助攻下，指數翻紅，收在17456.52點，漲幅0.05%，成交值3612.23億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超24.55億元。其中，自營商賣超25.83億元，投信買超18.94億元，外資及陸資賣超17.66億元。根據外資賣超前10名個股，第一名為開發金，賣超逾9.8萬張，其次依序為群創、友達、陽明、永豐金、元大滬深300正2、長榮、華航、彩晶、誠美材。

顯示外資賣超標的聚焦金融、航運、面板股等。

而外資買超前10名個股中，華邦電占首位，買超逾2.3萬張，第二為元大台灣50反1，其餘依序為中信金、中鋼、和碩、新光金、王道銀行、鴻海、宏碁、第一金。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台灣央行睽違10多年，一口氣升息1碼，對投資人來說確實有一些震撼，但對債市影響大於股市，台股現在還有8到10%的殖利率，升息1碼影響有限，且央行下重手，也有助於消除市場預期心理。

但他表示，台股指數宜站回17650點附近，才有助緩解壓力，目前股市結構還沒有達到多頭最低要求，仍不到扭轉跌勢的標準，只能視為跌深之後的反彈。

展望後續，他表示，未來台股要觀察的風險為，戰事拖延，恐導致物價居高不下、通膨嚴重，進而衝擊消費需求、拖累景氣、侵蝕企業獲利，且升息後可能引起的資金退潮，第一波恐衝擊高本益比的個股。（編輯：楊凱翔）1110318