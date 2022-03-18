俄烏戰爭加上澳洲雨災 中鴻鋼鐵4月份盤價調漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）中鴻鋼鐵今天開出4月份內銷盤價及5月至6月份外銷盤價。內銷盤價每噸最高漲新台幣3500元，外銷每噸最高漲250美元。中鴻表示，因俄烏戰爭及澳洲雨災影響，使鋼材供給減少、成本遽漲。

中鴻表示，4月份內銷盤價分別為熱軋每噸調漲2300元、冷軋每噸調漲2300元、鍍鋅每噸調漲3000元至3500元。5月、6月的外銷盤價則依產品及地區，分別每噸調漲150美元到250美元，實際報價按當地市場行情而定。

中鴻指出，俄烏戰爭及澳洲極端氣候雨災影響，導致近期鋼材供給減少，能源及煤礦等製鋼成本遽漲，加上下游預期心理引動需求，導致國際鋼價飆升。另外，美國2月份非農就業人口大增，疫情趨緩後，就業加速回溫，美國製造業採購經理人指數（PMI）也升至57.3，讓美國鋼價觸底反漲。

中鴻提到，雖然中國大陸因官方持續推動「保供穩價」，當地現貨煤價較國際行情平穩，然而寶武鋼、鞍本鋼等指標鋼廠4月份持續開出漲盤，顯示在成本推升下，鋼價整體易漲難跌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中鴻指出，中國大陸國家統計局3月15日數據顯示，1月至2月累計粗鋼產量為1億5796萬噸，年減10.0%，推算日均粗鋼產量為267.73萬噸，較去年12月278.03萬噸降3.71%，預計是受到帕運及兩會期間影響，短期鋼鐵供給增加有限，隨著進入傳統開工季，鋼市仍將穩健發展。

中鴻指出，目前世界主要國家PMI皆保持擴張，各國製造業穩定復甦，在考量鋼市供需、市場預期、成本推動及總體利多等因素下，鋼市多頭態勢確立。中鴻為兼顧國內下游競爭力及適度貼近國際行情，這次內外銷盤價順勢調漲，預留未來成長動能。（編輯：蘇志宗）1110318