專家：升息循環股優於債 布局黃金能源資產避險

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（中央社記者謝方娪台北19日電）全球進入升息循環，台新金首席經濟學家李鎮宇認為，聯準會上半年會加速升息腳步，加上國際局勢變化，市場上半年較震盪，策略上仍是股優於債，渣打銀行則建議部分配置黃金，以發揮抗通膨和避險作用。

為抑制飆上近40年新高點的通膨率，美國聯準會（Fed）17日宣布升息1碼，台灣央行當天下午閃電式宣布跟進聯準會升息1碼，出手快速猛烈跌破市場眼鏡。升息牽動資金流向，為穩定匯率，各國陸續跟進聯準會進入升息循環，全球投資布局將產生變化。

李鎮宇指出，聯準會應會在上半年快手升息，3月先升息1碼，5月、6月各升1碼，並開始縮表；台灣央行在3月升息1碼後，6月會跟進聯準會再升1碼，下半年升息動作放緩，估計9月、12月各升息半碼，台灣全年可能升息達3碼。

瑞銀投資銀行研究部北亞區經濟學家鄧維慎認為，雖然台灣央行快速升息1碼令市場大感意外，但貼近瑞銀原本預期範圍，預測台灣央行今年還會升息2次，在6月、9月各調整半碼，全年升息2碼。

全球進入升息循環態勢底定，升息不確定性因素消除，市場焦點回歸烏俄戰爭後續，李鎮宇說，升息對金融股比較有利，但烏俄戰爭讓壽險股表現被拖累，估計以銀行為主的金融股將較受惠升息利多。

李鎮宇指出，今年全年仍是股優於債的態勢，但上半年市場風險變數較多，除了聯準會將加速升息打通膨，俄烏戰事也帶來地緣政治風險；不過估計烏俄戰爭最晚上半年就會結束，投資人眼光必須放遠、要有耐心，並建議優先布局抗通膨資產。

渣打銀行財管團隊指出，面對俄烏戰事等國際情勢為市場增添的不確定性，投資人可透過多元資產配置因應地緣局勢風險，升息環境下投資建議股多於債，並可部分配置於黃金，以達到抗通膨及避險的雙重效果。

渣打也說，黃金和能源類資產在最近市場震盪中表現出色，若烏克蘭緊張局勢持續，黃金和能源類資產仍是很好的風險緩衝工具。

另市場對聯準會今年多次升息的預期心理，推升股債市波動，但渣打認為，美元匯率整體而言保持在一個區間格局，直到最近地緣政治風險升溫才因避險需求上揚而飆升，但聯準會啟動升息且表態後續偏鷹派的政策態度，美元指數卻不升反降。

因此，渣打預期國際地緣緊張局勢若逐漸消退，美元走勢可能因避險需求下降而有見頂壓力，在大宗商品需求仍較強勁的階段，預期澳幣、加幣將受惠，歐元、英鎊表現也有機會落底回穩。（編輯：郭無患）1110319