筆電庫存增想降價促銷？品牌廠遇反映成本難題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）個人電腦（PC）零組件缺貨，上游供應商漲價因應，導致成本增加。不過近期消費筆電存貨水位升高，面臨庫存修正壓力，也讓品牌廠陷入漲價反映成本或降價促銷的兩難。

法人分析，近期市場頻傳手機和筆記型電腦需求放緩、庫存攀高，Android手機市場的銷售動能持續減弱，尤其是中國市場，由於庫存過高，加上智慧型手機設計功能亮點大減，致使需求疲弱，從今年第2季起可能出現一波庫存修正。

業內人士向中央社記者表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，消費者為了居家辦公或遠距上課，都在搶購筆電，部分品牌廠為了確保貨源，多少都會超額下單。

業內人士指出，今年上游零組件仍然缺貨，但供給已改善，加上歐美國家疫情緩和、筆電需求下滑，原本品牌廠超額下單的筆電陸續到貨後，被轉移到疫情升溫的亞洲地區待售，但消費需求不如去年強勁，造成庫存變多。

雖然筆電零組件成本增加，品牌廠考慮反映在終端售價，不過業界人士觀察，庫存水位上升也是不得不面對的問題，可能需要降價促銷、去化庫存，只能等日後新產品上市時順勢漲價。

國內大廠華碩在16日法人說明會上坦言，由於缺料及物流延遲等因素，原料及庫存天數有一定的增加，華碩已設定積極目標，預期在接下來2個季度會創造良好的銷售成果，達到存貨去化。

隨著消費筆電需求逐漸飽和，PC代工廠和品牌廠不約而同寄望商用市場成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

緯創總經理林建勳16日回答法人提問表示，雖然消費筆電需求放緩，但商用市場受惠於企業恢復實體辦公，需求將回升，緯創近年提升商用比重，去年商用筆電占比約40%，今年會提升到45%，將跟著商用市場一起成長。

另外，華碩共同執行長許先越在日前法說會上也表示，華碩商用產品前幾年基期較低，但成長幅度不錯，這兩年不斷加大投資Chromebook、中小企業、大型企業等領域，預期2022年商用產品會高速成長。（編輯：楊凱翔）1110320