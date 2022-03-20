解東區停電危機 台電：北儲臨時變電所無法取代松湖

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（中央社記者曾智怡台北20日電）傳出台電研擬在北儲中心興建臨時變電站，分攤台北東區電力輸送壓力，台電表示，評估法規、土地面積不足等各方面因素，北儲臨時變電所無法取代松湖超高壓變電所。

媒體今天報導，松湖超高壓變電所遲遲蓋不成，台北東區松港湖瀕臨「超載」大停電危機，不僅21件大型工商案件無法供電，未來捷運汐東線恐也無電可用。

報導指出，台電正研擬備案應對，評估在自家南港北儲中心都更案處，興建一座16萬1000伏特的「臨時變電站」，完工後可暫解東區線路過載風險，但土地、地目變更需北市府支持。

台電今天發布新聞稿回應，新北市汐止超高壓變電所尖載利用率已超過可靠利用率的75%，如再核准大用電申請，可能導致超載，反而影響大台北地區供電安全與用戶用電權益，實難配合再提供超過1000瓩以上的中大型新增用電計畫。

因此，台電表示，必須興建松湖多目標變電所，分攤汐止超高壓變電所的供電負載，才能提供更足夠的電力供東區用戶使用。

台電強調，為了台北市東區供電穩定，以及產業進駐新增大用戶、交通建設的用電需求，松湖超高壓變電所的興建迫在眉睫。

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然而，台電雖已投入約數10億經費於建造連接松湖相關輸電線路，卻自10年前送市府都審以來，受阻延宕多年，期間曾尋求替代方案，北儲興建16萬1000伏特臨時變電所也曾列入評估，但不論法規面仍須突破、土地面積不足及容量不夠等因素，評估均無法取代松湖超高壓變電所。

台電表示，松湖多目標變電所大樓是東區電力供輸的新核心，可舒緩汐止超高壓變電所緊繃的負擔，在港湖地區形成雙核心供電，期盼與市府互助合作，在各界支持下盡速趕工。（編輯：楊凱翔）1110320