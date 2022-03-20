台積電自家人力挺 2月加碼逾28張股票

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（中央社記者吳家豪台北20日電）權值電子股台積電先前遭外資連18賣，股價一度下探新台幣555元、創7個月新低；但台積電內部多名主管仍力挺到底，2月共加碼超過28張持股。

根據公開資訊觀測站的資料，台積電企業資訊技術副總經理暨資訊長林宏達2月增持10張股票最多，研究發展/ Integrated Interconnect & Packaging副總經理徐國晉增持6張居次。

此外，台積電研究發展/設計暨技術平台副總經理魯立忠、研究發展/平台研發副總經理葉主輝2月分別加碼自家股票5張；品質暨可靠性副總經理何軍加碼1張。

2月增持零股的台積電主管包括歐亞業務資深副總經理侯永清785股、企業規劃組織副總經理李俊賢314股。

台積電2月受到工作天數較少影響，營收新台幣1469.33億元，月減14.66%，但年增37.92%，創歷年同期新高。累積今年前2月營收3191.09億元，較去年同期成長36.79%。

台積電今年第1季受惠智慧型手機季節性影響較和緩、高效運算需求持續強勁，且今年起全面調漲晶圓代工價格，是推升營收衝高、淡季不淡的主因。

蘋果日前春季發表會上秀出M1系列最新旗艦晶片M1 Ultra，法人認為M1 Ultra後，蘋果下一步是打造自家處理器艦隊，包括M2、5G數據晶片、射頻收發器、圖形處理器，都將由台積電先進製程操刀，並一路延用到2奈米製程。（編輯：蘇志宗）1110320