電子鋼鐵點火 台股盤中漲逾百點一度衝上17600點

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（中央社記者吳家豪台北21日電）俄烏戰爭進入談判階段，加上美國與台灣宣布升息，消除不確定因素，台股今天早盤勁揚逾百點，在台積電等電子股及鋼鐵股助攻下，指數最高來到17603.99點，上漲超過147點。

至10時42分左右，台股加權指數來到17584.7點，上漲128.18點，漲幅0.73%，成交值新台幣1462.53億元。電子股漲0.9%，金融股漲0.17%，鋼鐵股漲2.51%。

晶圓代工龍頭台積電內部主管2月增持超過28張股票，提振市場信心，今天台積電盤中高點來到589元，漲幅逾1.37%；聯電最高至53.7元，漲幅約1.7%；早上宣布中國深圳廠區復工的鴻海開平走低，一度下探105元、跌幅近1%。

鋼鐵股受惠盤價大增，中鴻早盤最高至47.8元，漲幅超過8.75%；中鋼漲幅約2.3%。

航運貨櫃股長榮、陽明在平盤141元、130元附近狹幅整理，萬海漲約0.31%。（編輯：趙蔚蘭）1110321