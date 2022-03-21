俄下波債息21日到期 金管會：密切關注支付情形

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（中央社記者謝方娪台北21日電）市場密切關注壽險業持有俄債風險，金管會指出，俄羅斯已以美元支付3月16日到期債息，下一波債息到期日為21日，不過中間還要透過保管銀行轉交等程序，和實際收到會有時間差，會密切觀察後續俄羅斯支付情形。

俄羅斯侵略烏克蘭，遭到西方空前制裁，市場一度憂心俄羅斯無法如期支付債券利息，違約風險升溫，不過俄羅斯近日宣布已支付2筆美元國際債券16日到期的息票，總額達1.17億美元。

金管會主委黃天牧今天在立法院財委會證實，俄羅斯已透過一家美國銀行以美元支付3月16日到期的債券利息。

金管會保險局長施瓊華表示，下一波債息到期日為3月21日，但中間過程還需透過保管銀行轉交等程序，會有幾天時間差，將持續關注俄羅斯後續支付情形。

壽險公會統計，國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家持有俄羅斯債券，依國際財務報導準則第9號公報原則，壽險業於2月提列俄債部位預期信用損失合計近新台幣130億元。

民進黨立委高嘉瑜質疑，俄債風險高，壽險業目前提列預期信用損失沒有考量匯兌風險等，為美化會計帳作法，無法讓投資人知道確切損失情形。

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黃天牧表示，壽險業現階段依國際信評機構對俄羅斯評級調整，提列持有債券部位的信用損失，因壽險業持有大部分為長年期債券，目前檢視俄羅斯是否違約，是根據俄羅斯是否如期支付到期債券利息；他也強調，所有發生的事都攤在陽光下，不可能隱蔽。

金管會統計，壽險業持有俄羅斯債券曝險部位中，有近6成債券訂有提供替代性償付幣別機制相關條款。若俄羅斯日後改以盧布償還債息，黃天牧說，是否接受仍要看保險公司，由個別保險公司自行決定。（編輯：趙蔚蘭）1110321