外資買超1.95億元 加碼鋼鐵航運金融股

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天漲103.84點，收在17560.36點。外資及陸資買超新台幣1.95億元，主要加碼鋼鐵、半導體、航運及金融股；投信買超3.57億元，青睞鋼鐵、航運與面板股。

台股今天開高走高，在電子及鋼鐵等類股輪動下，台股終場收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%，收復月線17512點，成交值新台幣2588.88億元，呈現價量背離格局。

觀察外資買超前10名個股，中鋼以2.13萬張高居榜首，其餘依序為元大台灣50反1、聯電、華航、國泰臺灣加權反1、中鴻、臺企銀、國泰金、國泰智能電動車、長榮。

外資賣超個股以大同3.76萬張最多，其次為開發金3.57萬張，第3名為和益7989張。

投信方面，今天買超前10名包括中鋼、中鴻、奇鋐、長榮航、富邦上証正2、大成鋼、群創、中信金、友達、華通。

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國泰證期分析，近兩年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、塞港、缺櫃及俄烏戰爭等因素，通膨巨獸肆虐，以台灣來說，台灣消費者物價指數（CPI）已連續7個月高於2%通膨警戒線，因此央行出乎市場預料跟進美國聯邦準備理事會（Fed）提前升息1碼，終結利率連7凍，為台灣央行睽違逾10年升息。

國泰證期指出，央行積極升息除了對抗通膨之外，房貸利息上升將間接壓抑房價，有助於經濟穩定，且升息也將緩解新台幣貶勢，將引導外資資金重回股市，因此升息並不會因資金緊縮而壓抑股市表現，反而有助於外資轉多，有利股市跌深反彈。（編輯：林興盟）1110321