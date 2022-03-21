中強光電與100%子公司奧圖碼科技簡易合併

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（中央社記者潘智義台北21日電）背光模組廠中強光電（5371）召開董事會決議，為配合集團品牌事業Optoma組織架構調整，將與持股100%子公司奧圖碼科技，依企業併購法第19條進行簡易合併。

中光電透過新聞稿說明，為因應集團品牌事業組織架構調整，已於民國110年成立英國Optoma Holding Limited，並於其轄下新設立台灣子公司奧圖碼股份有限公司，原中光電持股100%台灣子公司奧圖碼科技相關營運業務等，皆已移轉至該公司。

因此，中光電擬依企業併購法第19條與奧圖碼科技進行簡易合併，合併之後中光電為存續公司，奧圖碼科技為消滅公司。

中光電表示，本合併案為同一集團組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資科目與其他資產負債等科目間調整，並無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產行為。

中光電解釋，Optoma組織架構的調整將有助資源整合綜效及品牌策略布局，以積極落實「全球化布局，在地化經營」的品牌經營方針。（編輯：林克倫）1110321