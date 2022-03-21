央行升息恐促壽險業漲房租？金管會：給2年緩衝

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（中央社記者謝方娪台北21日電）台灣央行啟動升息，立委憂心全台最大包租公壽險業恐因投資不動產年化收益率門檻上調而相應調漲房租，金管會表示，壽險業投資不動產要以一定收益率為前提，不過會給予壽險業2年緩衝期。

民進黨立委林楚茵今天在立法院財委會質詢時表示，根據保險業辦理不動產投資管理辦法規定，壽險業投資不動產年化收益率不得低於基準利率加5碼，在台灣央行升息1碼後，壽險業投資不動產年化收益率門檻將從原先2.095%調升至2.345%。

林楚茵說，根據保險業公開資訊觀測站資料，富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、國泰人壽、新光人壽、中國人壽等6大壽險公司去年收益率均未達2.345%標準，其中有3家連原先的2.095%最低收益率門檻都未達成，憂心壽險業未來恐透過調漲房租以達到最低收益率水準。

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金管會主委黃天牧說，金管會要求壽險業購買不動產要以一定收益率為前提，至於怎麼做由壽險業自己決定，但央行升息1碼，使壽險業投資不動產最低收益率上調，金管會也會給予壽險業調整期，對承租戶而言也是緩衝期。

金管會保險局長施瓊華補充，金管會給予壽險業2年緩衝期，讓壽險業者進行調整，若後續壽險業者仍有困難，可以提具理由說明，金管會還是會給予彈性期間。（編輯：楊凱翔）1110321