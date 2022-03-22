俄債21日付息 國壽估盧布支付影響小

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（中央社記者蘇思云台北22日電）壽險業投資俄羅斯債券，外界關注俄羅斯21日付息進度。國泰人壽表示，21日的利息可以用盧布支付，利息本身非常少，就算用盧布支付，換算後匯率風險也很小，對公司幾乎沒影響。

俄羅斯侵略烏克蘭，遭到西方國家制裁，市場一度憂心俄羅斯無法如期支付公債債券利息，不過，俄羅斯近期宣布已支付2筆3月16日到期的債券利息，總額達1.17億美元，下一波利息是在3月21日到期。

國泰金控今天舉行去年第4季線上法人說明會，法人關注俄羅斯債券後續利息會不會收盧布，以及是否還會增提預期信用損失。

國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，國泰金對俄羅斯曝險約新台幣200多億元，占投資金額比例低。3月16日的債券利息要用美元支付，不能用盧布付息，國壽有拿到16日的美元利息，「我們認為算正面訊號」。

林昭廷表示，現在狀況比較特殊，收到利息會有時間差，以3月16日付息為例，國泰在3月15日知道會付息，但一直到台灣時間3月19日早上才確定利息進入保管銀行帳戶。

林昭廷表示，3月21日的公債利息條款上可以用盧布支付，保管銀行收到利息會有幾天時間差。21日支付的利息非常少，就算用盧布支付，換算後的匯率風險也很小，這部分對公司幾乎沒影響。

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壽險公會統計，國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家持有俄羅斯債券，依國際財務報導準則第9號公報原則，壽險業2月提列俄債部位預期信用損失合計近新台幣130億元。

林昭廷表示，國壽2月當時就有因應降評，認列預期信用損失新台幣26億元，除了預估未來1年沒收到利息外，本金也有做部份損失假設。國際三大信評到3月把評等再度降級到C，但近期盧布也從低點大幅反彈不少，3月底會跟內部會計師討論，判斷是否增提預期信用損失，每天變化多，國壽會綜合考量。（編輯：楊凱翔）1110322