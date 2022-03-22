半導體人才短缺 學者：台灣應擴大技職教育

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（中央社記者曾智怡台北22日電）缺工海嘯襲台，學者認為，台灣除應擴大技職教育，減少半導體人才磁吸效應，服務業也需加速升級轉型，解決年輕人普遍低薪困境；因應人口老化、少子化問題嚴重，產業結構的調整是重中之重。

工商協進會今天舉行70周年慶前瞻論壇第2場活動，由副理事長、台隆企業集團董事長黃教漳主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全以「未來產業發展之人才需求與政策設計」為題發表演講。

美中科技戰不僅翻轉全球經濟秩序，也擾動台灣勞動力現況，王健全表示，影響包含台商回流造成產業人力需求增加，尤其是工程師、技術人員；半導體及周邊工業搶單、轉單效應，預期景氣維持到2023年；美國來台投資增加工程師需求；台灣赴美投資，推升半導體、電動車、智慧機械、營建工程赴美人才等。

針對半導體人才短缺及產業M型化議題，王健全分析，外部部分，除對外投資可能面臨競爭力不足、人力空洞化問題，還有資訊揭露問題；內部問題則包含自主技術的加強、國產原料與設備本土化、五缺問題、人才不足等，建議成立基金培育人才，以及設計核心課程，使台灣半導體效率能更提升。

其中，人才不足在短期內可透過訓練和招募取得，但中長期應續恢復、擴大技職教育，使作業工程師和研發工程師有所區隔，解決「高階（人力）完全低用」問題。

談及年輕人低薪原因，王健全說，原因在於教育過度投資，15至19歲畢業本應至藍領製造業工作，「可是你告訴他，先不要工作趕快唸書」，碩博士生每年增加的10至15萬人又跑到白領服務業，導致製造業供不應求、服務業供過於求現象。

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進一步分析服務業平均低薪窘況，王健全表示，傳統服務業占90%，普遍低薪，僅剩餘10%的現代服務業薪資較高，建議年輕人要踏進高薪區塊，應把握科技含量高、公司提供跨境服務、壟斷寡占或特許行業、重視證照產業或國考。

王健全認為，台灣未來勞動力應採行多元策略，包含產業升級、如何廣納吸引更多移民、提高勞參率等，畢竟台灣人口老化、少子化嚴重，勞力密集產業恐無法再承受，凸顯調整產業結構重要性。（編輯：潘羿菁）1110322