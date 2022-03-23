日圓匯價驚見0.239元 創23年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國聯準會主席鮑爾釋出更強烈的升息訊號，激勵國際美元轉強，日本央行延續寬鬆政策讓日圓匯價直直落。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價已經跌破0.24元，最低下探0.2391元，創23年半新低紀錄。

鮑爾最新談話釋放後續可能升息2碼、更為鷹派的訊號，國際美元持續居高，而在熱錢持續流出之下，亞幣相對承壓。

根據央行提供今年以來主要貨幣對美元匯率升貶幅情況顯示，主要貨幣多呈貶值，新台幣今年以來跌了2.99%、越南盾跌0.31%、新加坡幣貶值0.39%、韓元貶2.41%，而日圓貶幅達4.44%，幅度較深。

匯銀人士分析，美國聯準會啟動升息循環且幅度可能擴大，日本央行仍表態維持超寬鬆貨幣政策，凸顯美國與日本之間鷹派與鴿派的迥異態度，也使得日圓匯價更為疲弱。

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雖然新台幣匯率近日趨貶，基本面仍較日圓穩健，使得日圓兌台幣匯價持續走弱。觀察台銀今天最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價失守0.24元價位，最低跌落至0.2391，為台銀有統計以來的15年新低；若以交叉匯率來看，日圓更已創下23年半最便宜的紀錄。

以旅費新台幣5萬元來看，今天日圓匯價可以換到日圓20萬9118元，和2021年1月6日的0.2797元高點相比，可以多換得3萬日圓，十分划算；哈日族不妨掌握「分批換匯」原則，進場撿便宜，為未來赴日旅遊作準備。（編輯：林淑媛）1110323