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全聯全支付交給兒子林弘斌 林敏雄叮嚀做到台灣第一

2022/3/23 14:26
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（中央社記者曾智怡台北23日電）全聯專營電支「全支付」預計第2季前開業，全聯董事長林敏雄今天表示，這塊主要交由兒子林弘斌執行，唯一的叮嚀是要「做到台灣第一」，盼鞏固客戶之外善盡社會責任；至於獲利真不敢想，最起碼會賠個5年、10年。

由全聯百分之百投資的專營電支「全支付」1日獲金管會核准取得專營電支營業執照，預計於第2季前開業，將以獨立的APP及全新品牌形象登場，搶攻千禧世代市場。

林敏雄今天出席「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，接受媒體訪問時表示，希望透過全支付鞏固客戶，並善盡社會責任，提供民眾方便性；目前全支付只有全聯一家通路，若再擴散出去，「非常有自信全支付會最大，但最大也不代表會賺錢」。

值得注意的是，全聯的「全支付」和全家的「全盈支付」將實施通路共享的策略結盟，不僅節省店家重覆金流串接的成本，更重要的是兩大通路攜手將支付場景做大，有利快速打入電支市場。

媒體詢問當初是誰找上誰，林敏雄表示，能讓民眾方便最要緊，例如香港八達通做很好，已做30年，台灣悠遊卡照理應帶頭來做，但因公家角色不方便，「我就當仁不讓，因為消費者最貼近我，最起碼大家認同支付，大概也會認同全聯」。

至於全支付生態圈有無機會串連至百貨、購物中心，林敏雄則說，現在尚未開業，政府機關金融監理嚴謹，還是要配合，「主要交給兒子（林弘斌）執行，只知道大原則，其他的他們自己做」。

媒體追問對兒子有何叮嚀或原則，林敏雄說，「就是擴大，要做到台灣第一，當領頭羊，讓大家都方便」，至於獲利「真的想不到」，最起碼會賠個5年、10年。（編輯：潘羿菁）1110323

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