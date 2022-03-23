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昇達科：低軌衛星產業崛起 看好未來10年商機

2022/3/23 17:57（3/23 19:21 更新）
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昇達科技總經理吳東義23日在法人說明會表示，低軌衛星客戶完全封殺紅色供應鏈，所以昇達科受客戶重視度很高，產品都在台灣七堵廠生產，即便未來需求增加，以現有廠區再擴充也沒問題。中央社記者潘智義攝 111年3月23日
昇達科技總經理吳東義23日在法人說明會表示，低軌衛星客戶完全封殺紅色供應鏈，所以昇達科受客戶重視度很高，產品都在台灣七堵廠生產，即便未來需求增加，以現有廠區再擴充也沒問題。中央社記者潘智義攝 111年3月23日
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（中央社記者潘智義台北23日電）網通廠昇達科技今天舉行法人說明會，董事長陳淑敏表示，從低軌衛星通訊技術性、市場需求來看，現在剛好遇到產業起來，看好未來10年商機無限。

昇達科技總經理吳東義強調，低軌衛星客戶完全封殺紅色供應鏈，所以昇達科受客戶重視度很高，產品都在台灣七堵廠生產，即便未來需求增加，以現有廠區再擴充也沒問題。

昇達科掌握全球主要低軌衛星通訊業者訂單，包括SpaceX、OneWeb以及Amazon Kuiper，Telesat則是進入規格討論階段。

吳東義表示，低軌衛星寬頻網路可解決目前有線、無線行動通訊覆蓋率不足，或無法覆蓋的問題，目前全球有1/3以上的人口有行動通訊障礙。

陳淑敏說，低軌衛星正夯，昇達科從通訊元件開始跨入產業，由高軌衛星擴充到低軌衛星，其實早期做波導管、濾波器，即便來到4G、5G時代採用的雙功器，或是4功器，採雙進雙出，同屬濾波器。

吳東義解釋，前幾年聚焦4G，接著有不少營運來自5G網路建置，因應5G鋪設回傳網路，必須先建基站，這些都是商機，但今年大成長卻是來自低軌衛星。

關於射頻天線元件，他直言，不管4G、5G、Wi-Fi都用得到天線，因此專注利基型商品,，行銷微波、毫米波、濾波器。

另外，他針對先前提到的低軌衛星群概念指出，飛機、船、家庭、企業都可使用，從低軌衛星傳輸訊號到地面站的閘道器，連結使用終端設備；地面站採用毫米波傳輸，閘道器背後是網管中心、網路控制中心或網路管理中心。

他說，低軌衛星應用面有家庭、車聯、交通、農業、企業、行動回傳等，是未來10年解決物聯網、寬頻全球覆蓋的最有效方法。

他說明，衛星上面的資訊量很大，而衛星只傳送，但不負責儲存，因此處理中心無法被取代。

昇達科估計，明年低軌衛星對營收貢獻可望大增，以2022、2023年來看，有75%來自SpaceX，從客戶發射衛星量增來看，未來商機可期。（編輯：潘羿菁）1110323

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