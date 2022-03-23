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長興2月稅前賺1.51億元 年增86%

2022/3/23 21:02
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（中央社記者潘智義台北23日電）長興材料工業今天公告自結2月稅前盈餘新台幣1.51億元，較去年同期成長86.72％，每股稅前盈餘0.12元；累計1至2月稅前盈餘5.13億元，年減19.36%，每股稅前盈餘0.41元。

長興透過新聞稿指出，因工作天數較少，2月合併營收32.75億元，月減18.87%，但較去年同期成長24.46%。因2月出貨量較1月低，以及原物料上漲的影響，2月平均毛利率低於1月，使稅前盈餘下滑。

不過，長興指出，2月在出貨規模成長下，營業利益1.38億元、稅前盈餘1.51億元，分別較去年同期成長178.98%、86.72%，獲利成長幅度高於營收成長幅度。

長興說明，合成樹脂、電子材料、特用材料3大業務短期出貨均維持穩定。國際油價波動大，長興將透過採購政策調整，分散原物料波動風險。

另外，長興日前董事會通過電子材料事業分割案，將電子材料事業單位的電材設備專案組部門相關業務，暨100%子公司日本Nikko-Materials Co. Ltd.，一併分割予長興新設100%持有的長廣精機股份有限公司。

此分割案暫定分割基準日為10月1日，預計在完成後，長廣股本為5.2億元，為長興旗下百分之百持股的子公司。（編輯：楊蘭軒）1110323

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