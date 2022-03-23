永達保經新契約保費收入目標25億 拚年增4成

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（中央社記者謝方娪台北23日電）挺過疫情衝擊，永達保經2021年期繳新契約保費收入交出新台幣18億元亮眼成績單，今年期繳新契約保費收入目標設定為25億元，力拚年增近4成。

永達保經今天舉行新春記者會，永達保經董事長吳文永公布疫情期間期繳新契約保費收入達18億元，2021年百萬圓桌（MDRT）會員人數達197名，主管人力1947人，13個月保單繼續率達98.48%。

在產、壽險對營收貢獻上，永達保經總經理陳慶鴻指出，受惠臺產防疫保單熱賣，產險貢獻營收比由2%上升至4%左右。

吳文永說，2022年永達保經設定期繳新契約保費收入目標為25億元，13個月保單繼續率為98%，主管人力2500人及240名百萬圓桌會員；此外，也會持續努力朝全球前6大保經願景邁進。

他也指出，永達承德大樓將原址重建，預計興建為地上11樓、地下4層的嶄新大樓，於2026年完工。

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永達保經轉投資中國永達理保經，持股達24.9%，吳文永表示，永達理保經2021年期繳新契約保費收入達人民幣15.1億元、主管人力達5001人、百萬圓桌會員人數達887名、13個月保單繼續率達94.66%。

吳文永指出，永達理保經在疫情衝擊下仍穩健發展，設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，2022年永達理保經目標為期繳新契約保費收入達人民幣20億元、13個月保單繼續率達95.5%、主管人力6500人及1200名百萬圓桌會員。（編輯：林興盟）1110323