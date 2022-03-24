與Google、Facebook議價難 媒體業盼政府積極介入
2022/3/24 16:22
（中央社記者潘姿羽台北24日電）公平會3月初發布數位經濟競爭政策白皮書初稿，今天也召開產業座談會，廣納業者建言。針對外界關注的媒體議價議題，業者會中反映，政府應該更積極介入，讓Google等大型平台業者坐上談判桌。
公平會3月2日發布數位經濟競爭政策白皮書初稿，列出數位平台9大濫用市場地位支配樣態，包括低價利誘、差別取價、最惠客戶條款與新聞媒體議價等。
外界關注公平會對媒體議價的態度，主委李鎂23日在立法院經委會說明，媒體議價牽涉非常多面向，包含內容產業、著作權等，因此行政院設有跨部會小組並展開產業調查；就公平會立場，媒體業者若有意願與平台議價，會涉及聯合行為，公平會將協助處理有關聯合行為例外許可部分。
與會的媒體業者今天座談會上提出訴求，希望政府不僅是從旁協助媒體議價，更要積極介入，讓Google、Facebook等大型平台業者願意坐上談判桌，「不可能讓媒體自己跟平台談，平台不會理我們，甚至可能連人都找不到」。
不具名的媒體業者表示，大型平台業者在台灣幾乎沒有實質落地，重要決策皆由總公司決定，台灣代表並無決定權，希望政府能夠參考澳洲作法，透過強力法源依據，要求平台與台灣媒體業者協商，畢竟從競爭法角度來看，「它就是獨占，公平會已經可以管」。
今天產業座談會歷時約3小時，除了媒體內容業者，還有廣告、金融科技等不同產業別。也有與會人士指出，如果政府真的想聽業者聲音，應該按照產業別分別開會，否則議題過多，難以聚焦。
公平會表示，白皮書發布後，已陸續召開座談會徵詢各界意見，廣納意見並調整過後，才會正式對外發布，預計6月底將完成彙整。（編輯：潘羿菁）1110324
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