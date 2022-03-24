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台股收黑 投信賣超18億元終結連36買

2022/3/24 18:43
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天跌32.31點，收在17699.06點，投信在創下連續36買歷史後，首度轉為賣超，賣超新台幣18.22億元，終結連續買超紀錄。外資則賣超逾29億元，但連12個交易日買超中鋼。

台股今天開低一度下跌逾百點，尾盤在台積電翻紅，IC設計、電動車、低軌衛星及農糧化工等相關個股撐盤下，終場跌幅收歛，收盤下跌32.31點，收在17699.06點，成交值新台幣2626.68億元。

三大法人動向方面，自營商今天買超0.42億元，投信賣超18.22億元，外資及陸資賣超29.24億元，三大法人合計賣超47.04億元。

觀察法人今天買賣超金額都未超過30億元，其中外資及投信賣超第一名同樣都是華邦電。外資賣超第2名至第10名依序分別為華航、聯電、長榮航、長榮、中鴻、王道銀行、富邦金、南亞科、陽明。

外資買超前10名分別為中鋼、永光、中信金、開發金、華通、永豐金、和碩、金寶、中工、第一金。（編輯：楊凱翔）1110324

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