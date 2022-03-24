海角七號推手台企銀 成立首檔文創創投基金目標10億

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（中央社記者張璦台北24日電）被譽為電影「海角七號」幕後推手的台灣企銀，今天宣布與合作夥伴成立台灣首檔以投資文創產業及藝術科技為主的私募股權基金「曼尼一號」，預計籌集規模為新台幣10億元。

台灣企銀董事長林謙浩在今天舉行的記者會上表示，台灣企銀透過旗下創投，發掘各產業明日之星進行投資，響應財政部「公股攜手，百億創投」政策，與巧克麗娛樂公司及獨角獸整合行銷公司，合資成立曼尼托克管顧公司，提升國家文創行銷國際的軟實力。

曾獲得金管會創意產業放款優等獎的台灣企銀，長期支持本土文創產業發展，知名成功案例包括「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」等電影製作；台企銀同時也擴及各類文創領域提供融資服務，截至今年2月底，創意產業貸款餘額達260億元。

台灣中小企業銀行旗下子公司台企銀管理顧問，攜手策略合作夥伴，共同成立曼尼托克管顧公司，籌集國內首檔以投資文創產業、藝術科技為主的私募股權基金「曼尼一號創投有限合夥基金」。

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台灣企銀指出，曼尼一號基金預計籌集新台幣10億元，為具潛力的文創及藝術科技業者新增資金取得管道，並將聚焦投資台灣「數位影視IP產業」、「文創藝術科技產業」及「數位文創影藝平台」等3大面向，結合元宇宙等虛擬技術和軟硬體科技的潛力新秀，也是重點投資方向。

此外，財政部長蘇建榮在記者會中致詞時表示，疫情衝擊經濟之際，政府提出「公股攜手，百億創投」投資方案，曼尼一號基金是百億創投計畫中，支持文創產業的重要開始，台灣文創產業可以結合科技量能，在虛實合一世界創造新價值；未來財政部、各家公股行庫旗下創投公司也樂意挹注文創相關產業發展。（編輯：林淑媛）1110324