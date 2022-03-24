新普去年每股配息26元 擬改半年一配

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）電池模組廠新普去年每股盈餘（EPS）34.5元，創下歷史新高紀錄，董事會決議派發現金股利26元，並通過一年配息2次。新普及子公司AES-KY雙雙賺進3個股本，同創歷史新紀錄，分居電池模組冠亞軍。

新普公布2021年營收新台幣955.73億元，年增11.8%，毛利率14.3%，年增2.6個百分點，稅後純益63.82億元，EPS為34.5元，年增26.37%。

子公司AES-KY去年營運表現同樣亮眼，年度營115.50億元，年增率83.14%，每股盈餘30.18元，稅後淨利24.35億元，年度獲利再創新高。

展望後市，新普表示，今年全年整體營運仍正面看待，短期最大變數來自俄烏戰爭及通膨對全球經濟影響，恐有波動，但全年展望依舊正向，目標2022年IT、非IT業務持續成長，帶動全年營收持續成長，預期毛利率也將維持去年高檔水準表現。

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AES-KY去年在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，獲利持續亮眼。

展望未來，AES-KY指出，將以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國際外在環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。（編輯：楊凱翔）1110324