土洋法人聯手狙擊航運股 台積電連3日獲外資青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）航運股重挫4%、台積電擺尾，台股今天下跌22.11點，收在17676.95點。航運股長榮和陽明成為外資與投信狙擊標的；台積電則連3個交易日獲外資買超。

台股加權股價指數今天下跌22.11點，收在17676.95點，成交值新台幣2861.31億元，加計盤後約2888.78億元，台股連續5個交易日量能不到3000億元。

三大法人自營商賣超5.91億元，投信賣超2.23億元，外資及陸資買超7.26億元，合計賣超0.88億元。投信法人終結史上最長36買後，連2個交易日賣超台股。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加568口至3037口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1134口至1萬2078口。

觀察外資法人今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，中鋼、兆豐金、聯電、華通、金寶為前5大買超個股，外資分別買超1.91萬張、1.6萬張、1.22萬張、1.19萬張、1.05萬張；外資今天也買超台積電9215張，外資法人已連續3個交易日買超台積電累計約1.87萬張。

友達、長榮、華航、陽明、元大金、群創則成為外資賣超前6大個股，分別遭賣超3.36萬張、1.75萬張、1.45萬張、1.41萬張、1.31萬張、1.03萬張。

投信法人今天賣超南亞科、長榮、陽明、華邦電、南帝、友達、晶豪科等均超過千張，其中賣超南亞科5686張、長榮4296張、陽明3992張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，季底法人結帳可能牽動台股量能縮手，也不排除法人提前結帳的可能性，下週可觀察投信法人是否持續賣超台股。

林漢偉指出，下週台股觀察重點包括新台幣匯率走勢，若新台幣貶至28.7元區間，外資吃貨買超手筆不會太大；台股量能也是關鍵，若台股補漲到季線約17910點關卡後爆量長紅、量能在3500億元左右，4月台股走勢可持穩，若中長黑K爆量達到4000億元至4500億元，4月台股行情可能轉變。（編輯：楊蘭軒）1110325