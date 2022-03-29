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美股上揚 法人：台股有望回升短期區間震盪

2022/3/29 08:13
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（中央社記者張建中台北29日電）美股上揚，道瓊工業指數上漲94.65點，漲幅0.27%，那斯達克指數揚升185.60點，漲幅1.31%。法人表示，可望帶動台股回升，只是變數仍多，短期將維持區間震盪格局。

俄羅斯與烏克蘭和平談判為市場帶來希望，美股收高，道瓊工業指數以34955.89點作收，標準普爾指數上漲32.46點，漲幅0.71%，收4575.52點；那斯達克指數收14354.90點；費城半導體指數上漲21.83點，漲幅0.62%，收3547.17點。

國內外產業訊息方面，產業分析師郭明錤預期，蘋果新平價iPhone SE 3需求恐不如預期，將今年出貨量自原先預估的2500萬支至3000萬支，下修到1500萬支至2000萬支。

面板廠友達光電決定改採輕簡資本策略，將透過配息及現金減資，預計2022至2024每股合計配發現金6.5元。

世紀鋼構、世紀風電、海龍離岸風電計畫及台船環海風電工程公司簽約，世紀鋼構與世紀風電將提供21座三腳套管式水下基礎構件給海龍2A 300MW風場。

美系外資示警半導體庫存修正開始，並預期力積電恐面臨客戶砍單。力積電董事長黃崇仁表示，產能還是滿載，外資用電腦與手機去分析半導體供需，是落後思想。

法人預期，美股上揚，台股有機會隨著回升，只是市場變數仍多，包括國內本土疫情及中國疫情，還有通膨、美國升息、縮表等都將影響台股後市，短期指數可能維持區間震盪走勢。（編輯：張均懋）1110329

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