中壽新安產合作賣保單 史上首例跨集團產壽險結盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國人壽與新安東京海上產險29日宣布策略聯盟，為首宗跨集團產壽險合作。（中國人壽提供）中央社記者潘姿羽傳真 111年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北29日電）中國人壽和新安東京海上產險今天宣布締結策略結盟，為首宗跨集團產壽險合作，中壽業務員考照後將可銷售新安產險保單，販賣汽車險、住宅險等，作為業務敲門磚，新安產險觸及通路則可望大幅拓展。

中壽、新安產險洽談合作近3年時間，中間經歷疫情攪局，終在今日宣布展開策略聯盟，創下史上首宗跨集團產壽險合作案。

外界關注這樁策略聯盟能為兩公司帶來的效益，新安東京海上產險總經理林榮泰及中國人壽總經理黃淑芬受訪時表示，雙方策略結盟後，中壽業務員能以產險商品作為業務敲門磚，同時銷售產、壽險商品；自家僅有300多名業務員的新安產險，也能透過1.5萬名中壽業務員大軍，大幅拓展商品服務範圍。

換言之，客戶未來透過中壽業務員就能買到新安產險保單，滿足多元需求，在生態圈為王的時代，有利大幅提高客戶黏著度。中壽、新安產險今天也強調，未來不排除有更深入的合作。

黃淑芬坦言，目前中壽約1.5萬名業務員取得證照的比例還是不高，但中壽與新安產險不求快，希望走分批、完整的訓練模式，因此未設定取得證照比例的年度目標，現階段如何確認教育訓練能夠到位才是重點。

新安產險未來將為中壽業務員開辦商品及理賠等訓練課程，並協助取得及登錄產險證照。

新安產險補充，雙方合作初期，客戶未來若透過中壽業務員購買新安產險車險、住宅險等商品後發生交通事故，將由新安產險提供抵達事故現場處理、緊急道路救援、Line@雙向視訊理賠服務、車險理賠服務平台、參與傷亡法律訴訟等保險服務。

2021年新安產險簽單保費為新台幣156.3億元，其中車險近7成。新安產險董事長陳忠鏗指出，雙邊策略結盟後，未來中壽龐大業務群可提供產、壽險產品給客戶，客戶獲得的服務將更完整，一個壽險業務員就能提供產壽險全方位一站式服務。

中壽也預估，公司跨出策略聯盟這一大步後，今年業務員招攬將更順利，今年目標淨增加3500名業務員。（編輯：潘羿菁）1110329