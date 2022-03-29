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新台幣連7貶 收28.765元續創近16個月新低

2022/3/29 18:11（3/29 18:30 更新）
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新台幣匯率貶不停，29日收盤收在28.765元，小貶1分，已經連續7個交易日收低，續創近16個月最低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率貶不停，29日收盤收在28.765元，小貶1分，已經連續7個交易日收低，續創近16個月最低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）外資匯出不回頭，出口商又惜售，導致新台幣匯率貶不停，今天收盤收在28.765元，小貶1分，已經連續7個交易日收低，續創近16個月最低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為16.79億美元。

台股今天開高震盪走低，指數終場收在17548.66點，上漲28.65點，外資持續賣超台股，在匯市也同步匯出，令台幣承壓。

外匯交易員直言，台股近期沒什麼亮眼表現，加上美債殖利率續處高檔，吸引資金回防美元；不只熱錢持續流出，投信、壽險的美元買盤也不少，使得新台幣貶勢難以扭轉。

新台幣兌美元今天開盤價為28.750元，最高28.735元、最低28.790元。外匯交易員表示，儘管出口商月底有拋匯實需，心態仍明顯惜售，動作並不積極，看到滿意的價位才會出手。

雖然央行尾盤調節、抑制貶幅，新台幣終場以28.765元作收，仍持續創下近16個月新低。外匯交易員認為，市場氛圍對於台幣預期還是偏貶，後續慢慢向29元整數大關靠攏，應該只是時間早晚的問題。（編輯：楊蘭軒）1110329

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