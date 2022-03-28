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日圓續探底創6年7個月新低 一度1美元兌125日圓

2022/3/28 17:58（3/28 20:47 更新）
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圓匯率28日受日本央行公開市場操作影響急速貶值，一度達到1美元兌125日圓，為約6年7個月來的新低。（中央社檔案照片）
圓匯率28日受日本央行公開市場操作影響急速貶值，一度達到1美元兌125日圓，為約6年7個月來的新低。（中央社檔案照片）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日圓匯率今天受日本央行公開市場操作影響急速貶值，一度達到1美元兌125日圓，為約6年7個月來的新低。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，日本中央銀行「日本銀行」為抑制利率上升，今天啟動公開市場操作，以指定利率無限制買入國債，並宣布從明天起至31日將持續實施。

日本央行的公開操作使得日本外匯市場認為日圓與美元的利率差距將進一步擴大，紛紛拋售日圓買進美元，推動日圓續貶。

日圓匯率到日本時間下午6時（台灣時間下午5時）達到1美元兌125日圓，為2015年8月以來，睽違6年7個月的新低點。

市場相關人士說，日銀一連串的市場操作要將長期利率控制在0.25%以下，持續實施金融寬鬆的態度相當明確，而歐美為抑制通貨膨脹則有意加速提高利率，使得日本與歐美間的利率差距擴大，造成日圓大貶。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110328

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