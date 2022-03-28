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股匯雙挫 新台幣重貶1.42角收創近16個月新低

2022/3/28 18:48（3/28 19:47 更新）
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新台幣兌美元28日收盤收在28.755元，重貶1.42角，創下近16個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元28日收盤收在28.755元，重貶1.42角，創下近16個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）本土疫情升溫傷及金融市場信心，熱錢持續出逃，導致台灣再次上演股匯雙跌的戲碼；台股今天大跌156點，新台幣兌美元收盤則收在28.755元，重貶1.42角，創下近16個月新低紀錄。

受到疫情升溫影響，台股恐慌性賣壓出籠，盤中一度重挫逾300點，跌破月線。隨著航運及金融股翻紅撐盤，指數跌勢收斂，終場下跌156.94點，收在17520.01點，留141點下影線。

外匯交易員指出，外資今天賣超台股125.7億元，在匯市依舊匯出不手軟，加上投信、壽險持續敲進美元，新台幣貶勢加劇，以28.655元開盤後一路走弱、貶破28.7元價位，盤中最低至28.772元不過外匯交易員也說，出口商先前的耐心等待獲得回報，看到新台幣貶破28.7元喜上眉梢，拋匯量能紛紛出籠，市場交投熱絡之下，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.01億美元。

外匯交易員分析，俄烏戰爭遲未落幕，國內又有疫情反覆的不確定性，外資恐怕很難回心轉意，短線新台幣料將續呈偏弱格局。（編輯：楊凱翔）1110328

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