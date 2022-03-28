台股上週扮亞股吸金王 投信：本週聚焦疫情解封

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北28日電）在升息確立、戰爭影響降低等因素之下，上週外資重返亞股，其中台股吸金4.8億美元逆轉勝，暫居吸金王，終結連5週淨流出。

在升息確立、戰爭影響降低等因素之下，上週外資對亞股買多賣少，保德信指出，上週台股大翻身，除了中斷遭外資連5賣的窘境，也是外資回補亞股的首選市場，資金淨流入4.83億美元，為亞股吸金王，其次是印尼股市，吸金2.82億美元，而與台灣同為出口導向的南韓股市，則獲得1.75億美元挹注，名列第三，另外包括泰國、越南等都獲得逾1億美元挹注，馬來西亞也吸金近1億美元水準。

隨著資金回流，亞股上週多頭也延續前一週的氣勢，持續上攻，除了中國、印度、泰國收黑外，其他市場全數上漲，以越南大漲2%最佳，菲律賓1.67%、台灣1.26%位居二三，南韓、馬來西亞、印尼同期也上漲0.6%至0.85%不等。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，全球疫情再生變數，中國疫情持續攀高，台灣近期也浮現疫情升溫跡象，歐洲則再受變種病毒肆虐；疫情擴散是否影響全球經濟解封進展仍待持續觀察。另一方面，台股本週有多家重量級公司將舉行法說會，不少股利政策即將出爐，有助市場氣氛回溫。

張圭慧表示，市場近期擔憂經濟走下坡可能影響智慧型手機、筆電銷量，影響半導體營收，但由於車用及雲端等新需求維持強勁，尤其晶圓代工龍頭於先進製程良率的持續改進，台灣半導體長期表現仍具期待空間。

台股今天跌156.94點，收在17520.01點。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，今天台股主要反映國內疫情升溫和中國封城利空，回顧台股自2020年疫情爆發以來，每逢疫情造成的拉回都是買點，加上全球股市已逐步擺脫疫情影響，影響投資信心的變數已轉向國際外部因素，因此今天各類股都出現逢低承接的現象。

另外，葉獻文指出，儘管俄烏戰事爆發，不過2月在部分供應鏈料況緩解下，外銷訂單仍達515.6億美元、年增21.1%，創下歷年同月新高，且為連續24個月成長；展望3月市場變數多，但依目前廠商回饋，預期可望達成連25紅，並助推第1季外銷訂單攀上歷年同期新高，對於台股基本面有支撐作用。（編輯：楊凱翔）1110328