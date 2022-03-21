俄烏戰事干擾 央行分析全球經濟有通膨等4大風險

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）COVID-19疫情爆發至今已經超過2年的時間，各國慢慢找到與疫情共處之道，經濟逐步回溫，但俄烏戰爭帶來極大不確定性，中央銀行分析指出，全球經濟面臨地緣政治緊繃、通膨等4大下行風險，成長動能預期將減緩。

中央銀行17日理監事會時發布最新經濟預測，估台灣2022年經濟成長率為4.05%，僅較去年底預測值微幅上修0.02個百分點。央行總裁楊金龍坦言，原本經濟成長率可以更高，但俄烏戰爭爆發後，國際金融市場震盪加劇，且通膨風險攀升，抑制經濟表現。

央行當天發布的報告中，提到對全球經濟情勢展望的看法，點出全球經濟面對4大下行風險，如地緣政治風險升高、高通膨持續更長時間、金融市場波動加劇，變種病毒與氣候變遷引發糧食危機等；這些風險一旦實現，將不利全球經濟成長，宜密切關注。

央行指出，第一大風險是地緣政治與軍事衝突風險升高衝擊全球經濟活動，俄烏軍事衝突局勢惡化，若戰事持久且擴大，重要原物料供應將受阻，且工業生產相關原物料供應緊縮恐再惡化全球晶片短缺及供應鏈瓶頸問題。

第二，原物料價格飆漲及勞動市場緊俏造成高通膨更持久。亞洲經濟體多是大宗商品的淨進口國，如果原物料價格持續大漲，恐引發輸入性通膨，使原本通膨較歐美溫和及貨幣政策轉向壓力較輕的亞洲經濟體面臨挑戰。

央行也提到，部分經濟體勞動市場緊俏，薪資上漲壓力增加，如果這些成本轉嫁給消費者，將進一步推升物價，並導致通膨預期制約出現鬆動，造成高通膨現象更持久。

三是主要央行貨幣政策正常化受干擾與金融市場波動加劇。央行分析，俄烏軍事衝突加劇高通膨問題及經濟下行風險，恐干擾主要央行貨幣政策正常化步伐。

央行指出，俄羅斯遭國際制裁，目前其外幣計價公債已瀕臨違約；另外，許多新興市場經濟體債台高築，主要經濟體若大幅升息，新興市場經濟體發生債務危機的風險也會上升，均可能造成金融市場劇烈波動。

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第四大風險是變種病毒危害健康與氣候變遷加劇全球糧食危機。央行說明，新型變種病毒反覆出現危害健康並引發社會不安，若加重勞動力短缺及供應鏈瓶頸問題，將對全球經濟帶來不利影響。

此外，央行也擔心氣候變遷導致重大災害頻傳，影響農作物收成，加上俄烏戰事影響兩國穀物出口，恐引發全球糧食危機，也會妨礙全球供應鏈運行，造成巨大經濟損失。（編輯：張均懋）1110321