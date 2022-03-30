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台積電6/300

台積電早盤股價衝上599元 市值升至15.53兆元

2022/3/30 09:27（3/30 14:16 更新）
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（中央社記者張建中新竹30日電）美股勁揚，台積電美國存託憑證（ADR）揚升2.74%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣599元，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至15.53兆元。

俄羅斯和烏克蘭和平談判出現明確進展，激勵美股大漲。道瓊工業指數上漲338.30點，漲幅0.97%；那斯達克指數上揚264.74點，漲幅1.84%；費城半導體指數大漲78.411點，漲幅2.21%。

台積電ADR收在109.25美元，上漲2.92美元，漲幅約2.75%。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣599元，逼近600元年線關卡，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至15.53兆元，並貢獻大盤指數約83點。

台積電預計4月14日召開法人說明會，市場近期陸續傳出蘋果（Apple）大砍手機及耳機訂單，電腦與手機市場需求趨緩，產業鏈恐面臨砍單的窘境，法人仍看好台積電產能持續滿載，營運依然穩健。（編輯：張均懋）1110330

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