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俄烏停火有望 台股收漲近200點創波段新高

2022/3/30 13:57（3/30 14:15 更新）
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台股30日終場指數大漲191點，以17740.56點作收，創下反彈來新高。（中央社檔案照片）
台股30日終場指數大漲191點，以17740.56點作收，創下反彈來新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北30日電）俄烏停火有望，多頭信心回籠，台股今天在台積電站回600元登高一呼下，指數開高走高，大漲近200點，創月初反彈以來波段新高。

加權股價指數終場上漲191.90點、漲幅1.09%，收在17740.56點、成交值新台幣2973.14億元，指數不但創3月7日以來新高外，量能也逼近3000億元，創近8個交易日新高；除台積電站上600元整數關卡外，光學、被動元件、車用電子也聯袂大漲，金融股在金控股領軍下，類股指數也再創新高。

台股大漲，俄烏戰事趨緩讓先前的受惠股今天成為受災戶，指標股東鹼亮燈跌停，跌停價56.7元，興農、台肥跌幅超過5%。

分析師指出，清明連假前夕，市場觀望氛圍仍在，若台股明天未出現百點大跌，3月月線可望收紅，有助於第2季行情，但由於近期量能仍未有效放大，後市趨勢仍不明確，在量能未放大前，操作上宜審慎應對，以具產業基本面正向的個股為主。

此外，法人也指出，主要股市目前評價有偏高跡象，尚待財報提振市場追價信心，加上2月下旬以來熱錢從台灣股、匯市抽離的態勢未見明顯降溫，形成台股走勢相對溫吞，在盤面缺乏強勢聚焦族群下，股息殖利率可望成為現階段股價加分因素。（編輯：張均懋）1110330

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