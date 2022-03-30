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美光報喜 記憶體族群盤中股價齊揚

2022/3/30 10:04
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（中央社記者張建中新竹30日電）美國記憶體廠美光（Micron）第2季業績及第3季展望均優於預期，盤後股價勁揚，連帶帶動南亞科等記憶體族群盤中股價齊揚。

隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品業績同步成長，美光2022年會計年度第2季（至2022年2月止）營收達78億美元，優於市場預期的75.6億美元，季增約1%。

美光第3季展望樂觀，預估營收將達85億至89億美元，優於市場預期的82億美元水準。美光股價攀高至82.05美元，上漲2.19美元，漲幅2.74%，盤後股價進一步走高。

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南亞科等記憶體族群股價同步走揚，其中，南亞科股價一度達新台幣70.4元，上漲1.4元，漲幅逾2%；華邦電股價一度達32.45元，上漲0.6元，漲幅約1.88%；威剛也達85.1元，上漲1.4元，漲幅1.67%。

國內法人表示，美光第2季業績表現與第3季展望皆優於市場預期，主要是受惠高階產品技術領先優勢，記憶體市場需求仍存在變數，除缺料問題並未完全解除，手機廠考量中國經濟，對存貨管理也較為謹慎。（編輯：趙蔚蘭）1110330

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