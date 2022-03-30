升息炒熱利變型買氣 美元傳統保單新契約保費年增4成
2022/3/30 22:20
（中央社記者謝方娪台北30日電）今年資本市場波動下，投資型保單買氣退燒，1月美元投資型保單新契約保費相比去年同期衰退7%，美元傳統型保單新契約保費則大增41%，主因全球升息預期，利變型商品成市場新寵兒，支撐買氣。
金管會統計，今年1月壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣692.98億元，年增15%，其中投資型占比4成、傳統型占比6成。
受到資本市場波動影響，今年1月外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣277.37億元，年減9%；傳統型保單買氣則顯著回溫，新契約保費折合約新台幣415.61億元，年增39%，主因市場對今年全球升息預期，保單宣告利率有機會走高，帶動利變型商品買氣發燒。
觀察個別壽險公司業績，1月外幣傳統型保單新契約保費由南山人壽奪冠，其次依序為台灣人壽、新光人壽。
檢視外幣保單3大幣別，美元保單新契約保費收入為24.57億美元，年增17%，不過投資型和傳統型買氣已呈現翻轉趨勢，1月美元投資型保單新契約保費9.68億美元，年減7%；傳統型保單新契約保費14.89億美元，年增41%。
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澳幣保單新契約保費收入0.25億澳元，年減22%，值得注意的是，1月澳幣投資型保單新契約保費0.19億澳元，逆勢年增6%，傳統型保單新契約保費0.06億澳元，則年減57%，續呈衰退。
人民幣保單新契約保費收入達人民幣0.47億元，年減56%，其中投資型、傳統型都呈現衰退，1月人民幣投資型保單新契約保費為人民幣0.45億元，年減57%，傳統型保單新契約保費僅人民幣0.02億元，也年減5成。（編輯：楊蘭軒）1110330
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