東友招募30位星兒員工 黃育仁推自閉症平權改革

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）東友董事長黃育仁今天表示，將擴充編制，公開招募30位星兒（自閉症者）員工任職，他也期盼外界打破誤解，推動星兒的平權改革，讓星兒獲得與其他人一樣的工作機會。

東友今天下午舉行自閉症（ASD）專案招募發表會，探討自閉症的平權革命，現場包括自閉症家長、基金會、以及前行政院長江宜樺、監察委員王幼玲、立法委員黃國書等應邀出席。

黃育仁表示，全球企業面臨生產線缺工、效能不彰、流動率高等等問題，東友提出解決方案。提供環境讓ASD員工發揮長才，他宣布即日起東友公開招募30位星兒員工，歡迎星兒家長帶著孩子來應徵，一起加入改變的行列。

東友SPA部門在7年前開始任用星兒員工，從一開始4位員工，目前一共有10位星兒員工發揮所長。東友指出，在零件檢驗效率，星兒員工比15年資歷的工程師要快20%，設備操作速度比15年資歷工程師快32.8%，影像校對能力與15年資歷的工程師相比，速度快29.7%，準確率提高。

黃育仁說，東友沒有期待處事圓融、面面俱到的員工，東友接受星兒本身的獨特和異於常人。

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他表示，日常生活中有些特殊的人特別龜毛，好像「特別有強迫症、特別執著」，若在職場上某些工作領域，可以發揮長處，提供對的環境和工具，這樣的人就可以變成職場上的千里馬，工作表現甚至比一般人更傑出，「看不到車尾燈」。

黃育仁也期盼外界打破誤解，推動星兒的平權改革，他說，東友不只是要招募星兒員工，更要推動平權，讓社會大眾可更了解自閉症譜系障礙的患者，讓星兒的天賦從深櫃中出來，獲得與其他人一樣的工作機會。（編輯：翟思嘉）1110331