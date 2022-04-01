2040拚新售汽機車全電動化 立委籲PHEV納補助

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）國家發展委員會公布「2050淨零排放路徑規劃」，規劃2040年新售汽機車100%電動化，立法委員趙天麟建議，純電動車目前仍有充電不便的問題，應將插電式油電複合動力車（PHEV）納入補助範圍。

國發會規畫，2040年新售的汽機車要百分之百電動化，但政府不會採取禁售或禁買燃油車的強制手段，而是透過補助等提高民眾買電動車的誘因，同時鼓勵車商加速技術開發。

商業週刊主辦「運具電動化 共創碳中和未來」線上論壇，趙天麟表示，若全台汽車皆換成電動車，全台用電量將增9%，加上中美貿易戰造成全球供應鏈重組，企業來台投資造成用電量大幅增加，原本「532」的能源政策，2025年應該占發電比重20%的再生能源因用電分母擴大恐難達標，在台灣發電仍偏重燃氣及燃煤的現況下，貿然推動新售車輛全電動化可以達到多少減碳效果，將打上一個大問號。

台灣師範大學環境教育研究所教授葉欣誠比較台灣去年銷售量最高的5種純電動車（BEV），與5種插電式油電複合動力車（PHEV）的燃料生命週期，由於台灣的電力排碳係數每度約排碳502克，汽油的排碳係數約每公升3093克，PHEV在「用電加用油」的情境下，和BEV的碳排放量差異不大；此外，PHEV在約60公里以內的短程交通下，可以透過純電力行駛，完全不會燃燒汽油，在僅用電力行駛情況下，大部分PHEV的碳排放甚至比BEV還少。

此外，目前市售BEV售價至少150萬元起跳，比起一般民眾購車預算80至100萬元，有難以入手的壓力，加上裝設充電樁容易遭遇困難、對於後續保修支援存有疑慮，都是讓消費者裹足不前的變數。

趙天麟建議，在市場進化到全銷售純電動車之前，只要能降低對燃油依賴的車種都應予以鼓勵，由於純電動車目前仍有充電不便的疑慮，將PHEV納入獎勵，由政策提供價格補貼機制，不失為更務實的減碳解決方案。（編輯：張均懋）1110401