南電3月和第1季營收 均創歷史次高

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電自結3月合併營收新台幣52億元，創歷年單月次高，第1季自結合併營收145.61億元，寫下單季次高紀錄。

南電自結3月合併營收52億元，較2月41.21億元成長26%，僅次於今年1月，創歷史單月次高；累計今年前3月自結合併營收145.61億元，較去年第4季147.74億元微減1.43%，比去年同期108.56億元增加34.14%，並創單季次高。

展望今年營運目標，南電日前預估，今年營收目標朝向兩位數百分點成長邁進，營收和營業利益拚逐季成長，上半年營業利益目標超越去年下半年。

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在擴產進展，南電向南亞塑膠承租的廠房已投產，預估第2季可滿載生產，產能估增加12%至13%；樹林廠第一期擴建並試車運轉中，預計今年上半年完成試車、第3季製程認證、第4季客戶和產品認證，整體擴建進度超前，預估今年整體產能可增加20%。

至於樹林廠二期，南電先前表示，按照進度進行，預估2024首季量產；中國昆山廠二期擴建中，按照計畫2023年首季量產。（編輯：楊蘭軒）1110403