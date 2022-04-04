綜所稅免稅額有望連2年調升？ 財部：年底前公告

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受疫情、俄烏戰爭影響，消費者物價指數年增率頻創高，綜所稅免稅額與各項扣除額可能連2年調升。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北4日電）受疫情、俄烏戰爭影響，消費者物價指數年增率頻創高，綜所稅免稅額與各項扣除額可能連2年調升；財政部今天表示，統計期間是去年11月至今年10月，若消費者物價指數漲幅較上次調整年度累計逾3%，會再依上漲程度調整，年底公布結果。

疫情爆發以來，全球嚴重塞港、缺工缺料，導致國際原物料價格居高不下，今年2月底俄烏戰爭進一步推升國際原物料價格，加劇國內通膨壓力，消費者物價指數（CPI）年增率自去年8月以來，已連續7個月超過2%的通膨警戒線。

主計總處將於8日公布3月CPI，學者普遍認為，受到國際油價高漲以及低基期因素影響，CPI飆破3%的機率很大。

所得稅法規定，綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額及退職所得定額免稅金額與CPI連動，當CPI較上次調整年度的指數上漲累計達3%以上，按上漲程度調整。

財政部最近一次調整是去年，提高個人綜所稅免稅額至9.2萬元、標準扣除額至12.4萬元，薪資所得特別扣除額與身心障礙特別扣除額至20.7萬元，若CPI較去年逾3%，相關免稅額有望再提高，即連2年調升。

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至於營利事業及個人免依所得基本稅額條例，則是CPI較上次調整年度指數上漲累計達10%以上時，將按上漲程度調整，目前企業最低稅負制免稅額為50萬元、個人最低稅負制免稅額為670萬元、保險死亡給付免稅金額為3330萬元，上次調整年度為2013年與2014年。

財政部賦稅署長許慈美告訴中央社記者，是否調整相關免稅額度，年底將根據主計總處公布的CPI來決定，若有調整會依法公告。（編輯：趙蔚蘭）1110404