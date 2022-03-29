電價漲不漲難拍板 經濟部觀察俄烏情勢最晚6/29再審

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經濟部電價費率審議會29日未做出決定，待觀察俄烏情勢，能源價格趨勢穩定後再召開會議。圖為高雄市鼓山區一景。中央社記者董俊志攝 111年3月29日

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天召開電價費率審議會，經濟部次長林全能表示，考量近期俄烏戰事導致燃料價格波動劇烈，會議並未做出電價調整決定，將待未來2至3個月，也就是最晚6月29日，價格趨勢穩定後，再召開臨時會議討論。這也是史上審議會未有決議首例。

經濟部今天召開111年第1次電價費率審議會，審議上半年公用售電業電價費率，考量近期俄烏戰爭使得國際燃料價格大漲大跌，且今年2月消費者物價指數較去年同期上漲2.36%，此次會議並未做出決定。

林全能在會後記者會表示，這是第一次委員在討論過程中沒有做決議，經與委員充分交換意見，將以未來2到3個月作為觀察期，待能源價格趨勢穩定後再召開會議，「從今天算起，3個月是到6月29日」；不過，若國際能源情勢更早明朗，也可能提早召開。

針對何謂趨勢穩定，林全能表示，根據美國能源資訊署（EIA）預測，去年12月7日預測今年3月油價最高每桶72元，年底回落至66元；對比今年2月8日、3月8日公布曲線落差大，下次EIA公告預測結果，將是重要觀察點。

能源局副局長李君禮補充，新電價會在台電公告後實施。至於有無可能併同9月電價審議會決定，他說，目前沒有規劃。

不過先前傳出只漲工業用戶、不漲小商家與民生，避免國內物價壓力過大，如今電價審議「懸而未決」，頗有風向轉變味道。

林全能回應，針對用電大戶部分，其用電狀況能否進行精準評估與價格調整，都還需搜集更多資料。

媒體追問單獨調漲工業大戶可行性，林全能表示，這部分需去深入分析，第一，實務操作台電能否做區分；第二，每種工業用戶承受能源價格狀況不一，需檢視產業發展環境；第三，若只針對用電大戶調漲，用戶承受程度如何也須分析，總之並無討論只漲工業大戶是否可行。

林全能表示，至於調漲或者凍漲，今天委員聚焦討論的都在短期劇烈波動，這時去談凍漲與否，不是那麼容易判斷，貿然決定也不適當，「大部分委員都在表達這樣的看法」。

李君禮指出，部分委員提出希望台電更清楚掌握能源成本，例如台電燃煤80%是長約、20%現貨，長約有部分還沒敲定，委員盼台電盡快決定長約價格。台電補充，今年共46個長約，其中未來還需敲定長約有30個，須看日本、澳洲議定價格確定，再與煤商進行議約。

另外，台電去年規劃針對2.5萬高壓用戶提前至5月下半月適用夏月電價，林全能表示，夏月電價6至9月本身就有機制，同樣未作決議，會密切觀察，併同下次臨時會決定。

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審議會核定台電110年盈餘超過合理利潤數155億元，納入電價穩定準備，電價穩定準備餘額增加為403億元。針對營運狀況，台電表示，目前1、2月有虧損，3、4月與未來能源價格有關，如3月氣價12.0873元，但仍需觀察後續國內氣價波動，且煤價因長約尚未議定，無法預估未來狀況。

電價費率審議會每年3、9月召開，與會委員包含產官學人士等10餘位，討論決定往後半年電價，每次漲跌幅以3%為上限；自2018年4月因國際能源價格大漲，電價調漲3%後，已連續7次凍漲，平均電價維持每度2.6253元。（編輯：潘羿菁）1110329