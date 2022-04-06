民生公共物聯網紀錄片 聚焦四大領域

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（中央社記者蘇思云台北6日電）科技部今天舉行民生公共物聯網紀錄片「守護者聯盟」發布會，預計4月10日與17日下午4時在公視3台首播，紀錄片聚焦空氣品質、水資源、地震與災防四大領域重要成果，盼拉近民眾與科技的距離。

科技部、環保署、經濟部、交通部、內政部、農委會、中研院共同執行行政院前瞻基礎建設計畫數位建設之一的民生公共物聯網。為幫助民眾了解民生公共物聯網，科技部透過科普手法拍攝影片，今天舉行民生公共物聯網紀錄片「守護者聯盟」發布會。

行政院科技會報副召集人暨科技部長吳政忠致詞時表示，5年前擔任科技政委時開始推動民生公共物聯網相關計畫，科技跟生活的距離其實很近，像3月23日凌晨發生花蓮大地震，民眾可能先被手機警報聲吵醒，透過部分區域設置更多偵測器，這也是民生公共物聯網的一環。

吳政忠表示，民生公共物聯網計畫，不只是做感測器賣硬體而已，更要讓資料連結到雲端物聯網，開放資料的後續應用，讓更多新創業者可以創新發想，如何把資料加值應用才是價值所在。

科技部表示，民生公共物聯網自2017年開始推動至今，這次是首次把民生公共物聯網議題影像化，紀錄片「守護者聯盟」共分上、下2集，在總長度約100分鐘當中，分別介紹空氣品質、水資源、地震、災防4大領域的重要成果。

科技部指出，在空氣品質領域，介紹已布建在全台超過1萬個的空品微型感測器，不僅可即時了解所在地的空氣品質，也能幫環保署更有效預防與追蹤空污事件；在水資源領域，過去是人工調查水災災情，現在可透過全台1500個以上的淹水感測器，主動告警淹水資訊，即時調度抽水機等。

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科技部指出，地震領域介紹即時地震預警系統，藉由增設並升級地震測站，擴建海纜觀測系統，整合地震預警系統，在地震發生後能更快速地向民眾發布預警訊息。此外，內政部消防署打造二代救災應變資訊系統（EMIC2.0），支援離線通報作業；國家災害防救科技中心也設立LINE官方帳號，提供氣象、地震、水文、民生、交通等各方面示警，更全面掌握即時防災資訊。

紀錄片除了在4月10日與17日下午4時在公視3台首播，也會在4月24日及5月1日下午3時於民視新聞台播映；同時也會上架到國內外的OTT串流平台，包含Line TV與TaiwanPlus等，希望藉由國際化的頻道，與海外分享台灣物聯網的應用成果。（編輯：翟思嘉）1110406