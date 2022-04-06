美系電動車歐洲廠訂單助攻 和勤3月營收創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）精密沖壓廠和勤精機自結3月合併營收新台幣2.6億元，創歷年同期新高，主要受惠美系電動車訂單爬坡，預估歐洲廠訂單帶動上半年營收逐月走高，重卡零件等新品貢獻下半年營收。

和勤自結3月合併營收2.6億元，較2月1.9億元增加36.89%，較去年同期2.04億元成長27.06%，創同期新高；累計第1季合併營收7.21億元，年增15.14%，也是歷年同期新高。

和勤表示，美系電動車大廠訂單增量，帶動3月汽車零件業務創下新高，美系電動車大廠歐洲生產基地啟用，3月起訂單快速爬坡，是和勤上半年成長的主要動能。

和勤3月汽車零件業務1.79億元，占比68.78%，硬碟機構件（VCM Plate）業務0.68億元，占比26.19%；硬碟（HDD）零件穩定出貨，已調整價格，毛利率將回到往年水準。

展望今年營運，和勤指出，隨著新品陸續量產，添加下半年成長爆發力，全年營運展望樂觀；其中美系電動車大廠歐洲廠啟用，將帶動上半年營收逐月走高，建築工程用結構件、工業器械液壓泵零件等新產品上半年陸續量產，單價較高的重卡零件將於7月量產，貢獻下半年營收。

法人表示，和勤是美系電動車大廠高壓開關平台件的全球獨家供應商，並陸續增加門鎖零件、煞車系統零件供應，美系歐洲生產基地3月開始交車，和勤今年新增加對歐洲廠出貨，全年來自美系電動車大廠訂單出貨將較原先預期高。

觀察中國上海地區封控管理抗疫，和勤指出，近期上海封城，物流受到短期影響，不過和勤鄰近上海的嘉興和新廠維持正常生產，待物流恢復後，將儘速出貨給上海客戶，預期對和勤營運影響不大。（編輯：張均懋）1110406